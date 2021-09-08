Воронеж, 8 сентября, 2021, 16:41 — ИА Регнум. Доследственную проверку начали в Следственном управлении СКР по Воронежской области в связи с информацией о совершении нападения неизвестного мужчины на десятилетнюю девочку. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 сентября сообщила старший помощник руководителя ведомства Ольга Бовт.

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Сообщения о нападении на ребенка появилось в социальных сетях. Воронежцы пишут, что в районе дома №10 по улице Туполева областного центра 7 сентября неизвестный мужчина схватил девочку за волосы, пытался закрыть ей рот, но ребенку удалось вырваться и убежать.

«Следователем СК проводится проверка по факту возможного совершения мужчиной противоправных действий в отношении несовершеннолетней, которые, по предварительным данным, не связаны с посягательством на ее половую неприкосновенность», — сообщила представитель СУ СКР.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 сентября в Кузбассе найдены убитыми две десятилетние школьницы. Девочек изнасиловали и задушили. В преступлении подозревается 41-летний мужчина, уже отсидевший срок за педофилию.