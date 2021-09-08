Ярославль, 8 сентября, 2021, 16:39 — ИА Регнум. В поселке Красные Ткачи Ярославской области открылся новый физкультурно-оздоровительный комплекс. Об этом сообщает корреспондентИА REGNUM.

Новый ФОК в Красных Ткачах

ФОК построен в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

"Это первый крупный спортивный центр в поселке, который может одновременно вмещать порядка пятидесяти посетителей одновременно, — сказал глава Ярославского района Николай Золотников. — Комплекс позволит сделать занятия спортом для жителей района более доступными и близкими к дому».

Новый ФОК в Красных Ткачах

Оздоровительный комплекс включает универсальный спортивный зал, тренажерный центр, комфортные раздевалки с душевыми, медицинский кабинет, тренерскую и судейские комнаты.

Почётным гостем на открытии ФОКа стал депутат Государственной думы Андрей Коваленко, который помогал в реализации проекта.

«Жители ждали такого объекта около 15 лет. И все-таки нам удалось добиться включения в федеральную программу и построить такой необходимый жителям спортивный комплекс. По себе знаю, спорт — это всегда позитивный взгляд на мир и отличные эмоции, — отметил депутат Государственной Думы России Андрей Коваленко. — Одна из задач депутата, в том числе — знать такие целевые программы, находить их и приводить в регион. Я очень рад, что у людей в Красных Ткачах будет такой хороший спортивный центр».

Новый ФОК в Красных Ткачах

ФОК уже начал принимать своих первых посетителей.