8 сентября 2021 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили возникновение в США клона структуры, запрещённой в России и признанной иностранным агентом.

Тимур Кондратьев, , 20:56 — REGNUM Информация о том, что в Соединённых Штатах была зарегистрирована новая некоммерческая организация Anti-Corruption Foundation, Inc. (ACF), которая является клоном российского «Фонда борьбы с коррупцией» (организация, деятельность которой запрещена в РФ, НКО, выполняющая функции иностранного агента), вызвала реакцию в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 8 сентября в социальной сети «ВКонтакте».

Советский плакат «Бдительность — наше оружие!»

"Иностранные агенты уже не стесняются. Всё называют своими именами. Молодцы! За такую честность можно, наверное, даже похвалить!» — считает Алексей Г.

Многие пользователи пришли к выводу, что появление организации в США, запрещённой и признанной в России иностранным агентом, говорит о том, что руководство Российской Федерации сделало всё правильно.

«Создание такой организации на территории Соединённых Штатов говорит прежде всего о коррупции в самой же Америке. Эти люди попросту отмывают денежки американских налогоплательщиков. Куда смотрят спецслужбы в США?!» — возмущается Ирина Я.

Некоторые комментаторы отмечают, что коррупционеры в составе якобы антикоррупционной организации ставят крест на будущем этой структуры.

«Что-то прямо смешно! В управление этой организации вошёл бывший совладелец «Пробизнесбанка» Александр Железняк, которого российские правоохранители уже давно разыскивают за хищение 28 миллиардов рублей! Это вот такие кадры будут с коррупцией бороться?» — задаётся вопросом Дмитрий С.

Статуя Свободы (фрагмент) StatueLibrtyNPS

Часть людей считает, что, несмотря на регистрацию на территории США, всё равно данные лица будут бороться с российской властью.

«Интересно, они собираются рассказывать о незаконной недвижимости американских чиновников или опять будут обращать свой взор исключительно на ситуацию России?» — задаётся вопросом Валерий П.

Ряд пользователей указывает на то, что нет ничего страшного в том, что подобная организация возникла в Америке, ведь так они всё равно не смогут больше раскачивать ситуацию в России изнутри.

«Это те, кто работают на развал нашей страны, получая за это деньги от другого государства. Ну, там пусть работают, будем следить за ними. Главное, чтобы эта погань у нас не вела свою деятельность, а там пускай. Пусть продолжают гадить, но только где-нибудь подальше от нас», — поделился своим мнением Дмитрий И.

Отдельные комментаторы отмечают, что в Российской Федерации пора создать аналогичные организации, направленные на борьбу с коррупцией в Соединённых Штатах Америки.

«Раз пошла такая пьянка, то надо и нам в России объявить, что мы даём политическое убежище всем, кто борется с пропагандой и гегемонизмом Соединённых Штатов во всём мире!» — пишет Alber A.

«В России необходимо создать свой антикоррупционный фонд, который занимался бы нарушением законодательства в США. Это даст площадку по вскрытию всех фактов и схем грабежа простого американского народа. Желающие однозначно найдутся», — считает Евгений П.

Алексей Навальный и Леонид Волков putnik

Напомним, 8 сентября RT опубликовало материал, согласно которому в Соединённых Штатах была зарегистрирована новая некоммерческая организация Anti-Corruption Foundation, Inc. (ACF), которая является клоном российского «Фонда борьбы с коррупцией» (организация, деятельность которой запрещена в РФ, НКО, выполняющая функции иностранного агента). На это указывает то, что в руководстве структуры числятся бывшие сотрудники ФБК (организация, деятельность которой запрещена в РФ, НКО, выполняющая функции иностранного агента) Леонид Волков, Владимир Ашурков, а также экс-совладелец Пробизнесбанка Александр Железняк, обвиняемый в России в хищении 28 миллиардов рублей.