Куртамыш, Курганская область, 8 сентября, 2021, 16:36 — ИА Регнум. В Курганской области перед судом предстанет гражданка, обвиняемая в убийстве с поджогом. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Пресс-служба СУ СКР по Курганской области Место преступления

По данным следствия, вечером 20 ноября 2020 года 41-летняя обвиняемая находилась в доме своего отчима в селе Белоногово Куртамышского района. После пьяной ссоры она умышленно подожгла дом, подперла входную дверь металлической трубой и скрылась с места происшествия скрылась. Отчим задохнулся при пожаре.

По факту было возбуждено уголовное дело за убийство и поджог. В ходе следствия обвиняемая свою вину не признала, пояснив, что хотела потерпевшего напугать. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.