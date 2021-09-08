Бишкек, 8 сентября, 2021, 16:35 — ИА Регнум. В парламенте Киргизии продолжается обсуждение скандала, связанного с организованной министерством внутренних дел массовым прослушиванием телефонных переговоров депутатов и правозащитников.

Прослушка

Депутат Дастан Бекешев отметил, что поскольку у парламентариев имеется неприкосновенность, то суд мог разрешить прослушивать их телефоны только по ходатайству генерального прокурора.

«Почему прослушку депутатов суд разрешил по просьбе обычного прокурора?», — возмутился известный киргизский политик.

На это заместитель генерального прокурора Турусбек Ишеналиев заявил, что санкция на прослушивание телефонных переговоров депутатов была получена МВД в строгом соответствии с законодательством, а потому прослушка является законной.

По его словам, депутатская неприкосновенность не позволяет только допрашивать и обыскивать парламентариев, если на то не получено официальное разрешение республиканского парламента.

Также депутаты поинтересовались дальнейшей судьбой записей телефонных переговоров, оказавшихся в распоряжении министерства внутренних дел в результате тайной прослушки, но замгенпрокурора Киргизии отказался отвечать на этот вопрос.

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