Варшава, 8 сентября, 2021, 16:35 — ИА Регнум. Правительство Польши «продолжит жесткую и решительную политику по защите восточной границы». Об этом, как сообщает Polskie Radio, заявил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау во время выступления на Экономическом форуме в польском Карпаче.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

Дипломат также подчеркнул, что «безопасность на границе с Белоруссией — это вопрос не только Польши: «Границы Польши, Литвы и Латвии — это границы Европейского союза. Поэтому весь ЕС должен нести ответственность за безопасность этой границы, отделяющей его от Белоруссии».

Збигнев Рау пояснил, что введение чрезвычайного положения на границе с Белоруссией «продиктовано непредсказуемостью ситуации».

Как сообщало ИА REGNUM, в последние несколько месяцев польские пограничники наблюдали рост числа нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки, прибывающих в Польшу с территории Белоруссии.