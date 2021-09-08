Сыктывкар, 8 сентября, 2021, 16:34 — ИА Регнум. За последние сутки в республике Коми скончались 14 пациентов с COVID-19. Всего с начала пандемии инфекция унесла 1545 жизней. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

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Наибольший прирост за сутки в Сыктывкаре — 83 случая, Ухте — 40, Усть-Вымском районе — 14, Сыктывдинском — 12. Под медицинским наблюдением находятся 6622 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в России выявили более 18 тысяч случаев COVID-19.