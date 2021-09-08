Зеленодольский район, Татарстан, 8 сентября, 2021, 16:42 — ИА Регнум. В поселке Нижние Вязовые Зеленодольского района в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения достраивают врачебную амбулаторию. Как сообщает пресс-служба минздрава РТ, ориентировочная дата открытия объекта намечена на декабрь 2021 года.

Цитата из х/ф «Сельский врач». Реж. Сергей Герасимов. 1951. СССР Медицина на селе

В настоящее время ведется внутренняя отделка помещения. С 1 октября строители приступят к благоустройству территории. Также запланирована реконструкция подъездных путей. Врачебная амбулатория в дальнейшем будет обслуживать около 10 тыс. человек, проживающих в 18 населенных пунктах.

ИА REGNUM напоминает, в Татарии осенью и зимой ожидают подъема заболеваемости ОРВИ, в том числе коронавирусом.

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