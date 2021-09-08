Москва, 8 сентября, 2021, 17:51 — ИА Регнум. Чтобы быстрее строить инфраструктуру и создавать максимальные возможности для развития бизнеса, мы будем просить инфраструктурные кредиты, заявил в ходе Московского экономического форума вице-мэр Владимир Ефимов 8 сентября.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Золотая моя Москва!

«Например, мы будем просить инфраструктурные кредиты, чтобы ту инфраструктуру, которую мы строим, строить быстрее. Чем быстрее мы ее строим, тем больше возможностей для развития бизнеса даем. Поэтому мы стараемся делать все быстро и создавать максимальные возможности для развития бизнеса», — уточнил чиновник.

Ефимов отметил, что для того, чтобы реализовать все задуманное денег много не бывает. Любой бюджет — это всегда компромисс между возможностями и задачами, которые можно решить. По его словам, инфраструктура позволяет выравнивать возможности, поэтому столь важно вкладывать средства в ее развитие. Инфраструктура бывает транспортная или досуговая, которой пользуются жители, и которая повышает капитализацию всей агломерации, в данном случае города Москвы.

Напомним, что правительство Москвы утвердило решение об эмиссии 74-го выпуска облигаций городского облигационного (внутреннего) займа Москвы. Полученные средства городские власти планируют направить на реализацию экологических проектов — закупку электробусов, строительство Большой кольцевой линии метро.

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