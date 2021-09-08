Москва будет брать инфраструктурные кредиты
Москва, 8 сентября, 2021, 17:51 — ИА Регнум. Чтобы быстрее строить инфраструктуру и создавать максимальные возможности для развития бизнеса, мы будем просить инфраструктурные кредиты, заявил в ходе Московского экономического форума вице-мэр Владимир Ефимов 8 сентября.
«Например, мы будем просить инфраструктурные кредиты, чтобы ту инфраструктуру, которую мы строим, строить быстрее. Чем быстрее мы ее строим, тем больше возможностей для развития бизнеса даем. Поэтому мы стараемся делать все быстро и создавать максимальные возможности для развития бизнеса», — уточнил чиновник.
Ефимов отметил, что для того, чтобы реализовать все задуманное денег много не бывает. Любой бюджет — это всегда компромисс между возможностями и задачами, которые можно решить. По его словам, инфраструктура позволяет выравнивать возможности, поэтому столь важно вкладывать средства в ее развитие. Инфраструктура бывает транспортная или досуговая, которой пользуются жители, и которая повышает капитализацию всей агломерации, в данном случае города Москвы.
Напомним, что правительство Москвы утвердило решение об эмиссии 74-го выпуска облигаций городского облигационного (внутреннего) займа Москвы. Полученные средства городские власти планируют направить на реализацию экологических проектов — закупку электробусов, строительство Большой кольцевой линии метро.
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