Киев, 8 сентября, 2021, 16:29 — ИА Регнум. О планах украинского президента Владимира Зеленского снова посетить США сообщает 8 сентября РБК-Украина.

President.gov.ua Президент Украины Владимир Зеленский с супругой в США

Информация поступила от пресс-секретаря украинского президента Сергея Никифорова, который сказал, что аппарат главы государства «готовит визит в Нью-Йорк», где Зеленский сможет участвовать в Генассамблее ООН.

Напомним, 76-я сессия ГА ООН начнётся 14 сентября, а недельные общие прения — 21 сентября. Это станет вторым за месяц визитом Зеленского в США, откуда он вернулся 2 сентября.