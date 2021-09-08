Санкт-Петербург, 8 сентября, 2021, 16:50 — ИА Регнум. Шесть классов школ Санкт-Петербурга перешли на дистанционное образование из-за коронавируса и простуды уже после первой учебной недели нового учебного года. Об этом 8 сентября сообщили в городском комитете по образованию.

(сс) Е. Самарин. Mos.ru Дистанционное образование

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вырабатываем коллективный иммунитет — все новости»

По данным на 8 сентября, в школах из-за болезни отсутствует 181 ребенок (0,03% от общего количества обучающихся) и 110 сотрудников (0,25% от общего количества сотрудников). На обучении с использованием дистанционных технологий находятся шесть классов в пяти школах (0,03% от общего количества классов в городе).

«После первой учебной недели обстановка с заболеваемостью в образовательных учреждениях города стабильно спокойная», — заметили в комитете.

Количество обучающихся, находящихся дома по заявлению родителей (смешанный формат обучения), — 1032 человека (0,18% от общего количества обучающихся).

Заметим, что в связи с распространением простудных заболеваний или выявлением коронавируса закрыты восемь групп в пяти детских садах Петербурга.