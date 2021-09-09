Санкт-Петербург, 9 сентября, 2021, 09:35 — ИА Регнум. В подвале дома в Санкт-Петербурге нашли закопанное по грудь тело ребенка. Об этом 9 сентября сообщил телеканал «78».

Yaroslav Igoshin Подвал жилого дома

Страшная находка была сделана в подвале дома №200 по Лиговскому проспекту во Фрунзенском районе города днем 8 сентября. Тело неизвестного человека было спрятано под грудой тряпок и плотных полиэтиленовых пакетов. В начале труп приняли за тело молодой женщины. Установить личность и причину смерти на месте не удалось.

«Неизвестные останки в строительном пакете, которые ранее приняли за женские, принадлежат 10-летнему ребёнку», — говорится в сообщении.

Тело было направлено в морг, где специалисты установили, что в подвале оно пролежало от трех месяцев до одного года. Также сейчас выясняется, была ли смерть ребенка насильственной.