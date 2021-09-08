Кострома, , 16:49 — REGNUM Следственный комитет, Федеральная служба безопасности и прокуратура Костромской области не распространяют информацию о проверках по факту обвинений заместителя губернатора региона в получении взяток — ИА REGNUM.

Пикет у здания УФСБ в Костроме

Напомним, 28 августа 2021 года костромской депутат и предприниматель Евгений Щепалов рассказал, что давал взятки одному из заместителей губернатора на общую сумму в 40 млн рублей. По его словам, с 2018 по 2020 годы он передавал чиновнику средства, которые должны были поступить в столицу за переизбрание губернатора на новый срок.

ИА REGNUM направило официальные запросы в прокуратуру и следственный комитет. Прокуратура Костромской области ответила на вопрос формально, сообщив, что «проверка информации о возможном совершении преступлений относится к непосредственной компетенции органов предварительного расследования». Следственный комитет региона не ответил на запрос СМИ в установленный законом 7-дневный срок. Связаться со старшим помощником руководителя СК по информационному взаимодействию Ольгой Вакуровой корреспонденту ИА REGNUM не удалось. Пресс-служба управления ФСБ по Костромской области сообщила, что не располагает и не может располагать информацией о проводимых проверках.

Отметим, что официальных комментариев от департамента информационной политики, анализа и развития коммуникационных ресурсов Костромской области в СМИ также не поступало. Реакцией на это стали пикеты общественной организации «Народовластие» и Женского союза Костромской области, прошедшие в областном центре 3 сентября. Горожане вышли на улицы с плакатами, призывающими власти прокомментировать обвинения и начать расследование по обвинению чиновника во взятках. Чем закончится история с высказываниями депутата, пока не ясно.

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