Уфа, 8 сентября, 2021, 16:41 — ИА Регнум. Карантин по бешенству животных установлен в селе Башкирии. Соответствующий указ главы республики Радия Хабирова опубликован 8 сентября на официальном интернет-портале правовой информации региона.

U24news.ru В 14 населённых пунктах Калужской области введен карантин в связи с бешенством животных

Согласно документу, карантин установлен в личном подсобном хозяйстве в селе Майгаза Белокатайского района. На время действия ограничительных мероприятий на этой территории запрещается проводить выставки собак и кошек и натаскивать собак, а также торговать домашними животными. Кроме этого, запрещается вывозить кошек и собак за пределы карантинной территории, а также отлавливать диких животных.

Ограничительные меры будут действовать до принятия решения об их отмене.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии в деревне введен карантин по бешенству животных.