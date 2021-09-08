Екатеринбург, 8 сентября, 2021, 16:27 — ИА Регнум. Следственный комитет возбудил дело по ч.3 ст.30, ч.2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц) после инцидента со стрельбой в Екатеринбурге. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

(сс) jasongillman Ружье

По предварительным данным, подозреваемый выстрелил из ружья в сторону соседей, у которых имеется 21-летний сын-инвалид с ДЦП.

Расследование дело взято на контроль главой СКР Александром Бастрыкиным, ранее дело было возбуждено только по ст. 119 УК РФ (угроза убийством).

Как сообщало ИА REGNUM, инцидент произошёл 3 сентября в жилом доме на Сортировке.

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