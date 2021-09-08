Ашхабад, 8 сентября, 2021, 16:20 — ИА Регнум. Встреча глав МИД стран — соседей Афганистана — очень важное событие, говорится в опубликованном 8 сентября заявлении внешнеполитического ведомства республики.

Nasa.gov Граница Туркмении и Афганистана

МИД Туркмении отметил, что эта встреча глав МИД Китая, Ирана, Пакистана, Узбекистана и Таджикистана позволит выработать общий подход стран региона «к обеспечению мира и безопасности в Афганистане и дальнейшему всестороннему развитию» республики.

Добавим, что от Туркмении в переговорах участвовал заместитель МИД республики Вепа Хаджиев.