Ставрополь, 8 сентября, 2021, 16:18 — ИА Регнум. В Ставропольском крае не снижается число новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Не уменьшается и смертность от COVID-19. Об этом говорит статистика за 8 сентября, приведенная федеральным оперативным штабом.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Так, прирост числа заразившихся коронавирусом составил за последние сутки 356 человек. На уровне 340−350 заразившихся этот показатель крае держится уже почти месяц. В то же время за прошедший день скончался от COVID-19 еще 21 житель края. Больше 20 случаев летального исхода на Ставрополье фиксируется с 26 августа. А общее число умерших достигло 2499 человек.

За все время пандемии носителями коронавируса стали 78 076 жителей края, из них выздоровели 63 562 пациента, в том числе 222 — за последние сутки.