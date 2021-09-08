Минск, , 16:11 — REGNUM Официальный Минск рассчитывает до 2025 года выполнить все «союзные программы» интеграции с Россией в формате Союзного государства. Об этом 7 сентября в эфире государственного телеканала «Беларусь 1» заявил первый зампред белорусского правительства Николай Снопков.

Николай Снопков China.mfa.gov.by

«В совокупности мы рассчитываем к 2025 уже реализовать практически программы все. Есть несколько элементов более сложных — 2027 год, но они такие, скажем, не критичные», — сообщил белорусский чиновник.

Напомним, 28 «союзных программ» будут вынесены на обсуждение Александра Лукашенко и Владимира Путина 9 сентября. Программы появились после того, как в 2019 году Лукашенко заблокировал подписание 31 «дорожной карты» углубления экономической интеграции России и Белоруссии в рамках исполнения договора о создании Союзного государства (подписан в 1999 году).

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