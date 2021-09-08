Пекин, , 16:08 — REGNUM Помощь в размере $30 млн выделяется Афганистану властями Китая, заявил 8 сентября на встрече с коллегами из Пакистана, Ирана, Узбекистана, Таджикистана и Туркмении китайский министр иностранных дел Ван И.

Афганистан

Он пояснил, что сумма в размере 200 млн юаней выделяется Пекином, потому что в помощи нуждается афганский народ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявляют, что очень надеются на Китай, который готов инвестировать в Афганистан, помогать в его восстановлении.

Читайте ранее в этом сюжете: В МИД Китая прокомментировали приглашение талибов*