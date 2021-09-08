Вроцлав, Польша, 8 сентября, 2021, 16:07 — ИА Регнум. Окружная прокуратура Вроцлава (Польша) возбудила уголовное дело в связи с угрозами убийством в отношении 17 мэров городов. Об этом сообщает Polskie Radio.

Иван Шилов ИА REGNUM Хакер

Пресс-секретарь Вроцлавской областной прокуратуры Радослав Жарковский сообщил журналистам, что электронные письма с угрозами лишения жизни получили, в частности, мэры Белостока, Вроцлава, Гданьска, Ольштына, Лодзи, Валбжиха, Гожува-Велькопольского, Познани, Ополе и Катовице.

«В конце июля несколько десятков представителей местных органов самоуправления получили по электронной почте письма, в которых им неизвестные угрожали смертью», — сообщил Жарковский.

Одним из потерпевших, подавших заявление на уголовное расследование, является мэр Белостока Тадеуш Трусколаский. В письме, адресованном мэру Белостока, среди прочего было написано, что его в скором времени зарежут.

«Проводится подготовительное следствие, которое касается угроз лишения жизни, направленных мэрам городов. Подозреваемые пока не установлены», — сообщил Жарковский.