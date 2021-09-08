Самара, 8 сентября, 2021, 16:43 — ИА Регнум. Соболезнования в связи с гибелью главы МЧС России Евгения Зиничева выразил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Об этом 8 сентября сообщает пресс-служба областного правительства.

Https://vk.com/chibis.andrey Евгений Зиничев

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«Евгений Николаевич всегда был там, где трудно, где на каждом шагу опасность, где надо быстро и твердо принимать необходимые решения. Вместе со своими коллегами-спасателями он первым приходил на помощь попавшим в беду людям. Нам, жителям Самарской области, Евгений Николаевич Зиничев запомнится как истинный профессионал, настоящий патриот России, человек большого сердца, всегда готовый оказать поддержку региону в вопросах обеспечения безопасности граждан. Скорбим вместе с коллегами, родными и близкими о постигшей нас тяжелой утрате», — приводит пресс-служба слова Азарова.

РанееИА REGNUMсообщало о том, что Евгений Зиничев погиб в ходе межведомственных учений.