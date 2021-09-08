Лондон, 8 сентября, 2021, 16:06 — ИА Регнум. Пилотами команды «Формулы-1» «Уильямс» в сезоне — 2022 будут таиландский гонщик Александер Албон и канадец Николас Латифи. Об этом 8 сентября сообщает пресс-служба команды.

Morio Формула-1

Албон заменит в составе команды Джорджа Расселла, который переходит в «Мерседес». В 2021 году таиландский гонщик был тестером и резервным пилотом «Ред Булл».

В «Формуле-1» Албон дебютировал в 2019 году в составе «Торо Россо», а затем был переведён в «Ред Булл».

Латифи дебютировал в «королевских гонках» в 2020 году в составе «Уильямса». Его лучшим результатом является седьмое место на Гран-при Венгрии 2021 года.

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