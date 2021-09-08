Москва, , 16:06 — REGNUM Ввести обязательный сбор биометрических данных при открытии банковских счетов предложил глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков («Справедливая Россия»).

Банк Иван Шилов © ИА REGNUM

«Предлагается обсудить возможность обязательного сбора биометрических данных при открытии банковских счетов для иностранцев в Российской Федерации», — сказал Аксаков в ходе Московского финансового форума.

В качестве аргумента парламентарий указал на реальные факты, когда мигранты меняют паспорта и фамилии, — целый бизнес развился в этой сфере.

По мнению главы профильного комитета Госдумы, российские власти имеют право на сбор биометрических данных, их фиксацию и отслеживание передвижения гастарбайтеров, иностранных лиц, в том числе движение их финансов в стране.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в июне 2021 года Госдума приняла, а Совфед одобрил закон о дактилоскопировании мигрантов. Речь идет о мигрантах, пребывающих в Россию без визы. Нормы не коснутся граждан Белоруссии. Согласно документу, порядок проведения обязательной государственной дактилоскопической регистрации и фотографирования устанавливается МВД России.

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