Москва, 8 сентября, 2021, 16:06 — ИА Регнум. Ввести обязательный сбор биометрических данных при открытии банковских счетов предложил глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков («Справедливая Россия»).

Иван Шилов ИА REGNUM Банк

«Предлагается обсудить возможность обязательного сбора биометрических данных при открытии банковских счетов для иностранцев в Российской Федерации», — сказал Аксаков в ходе Московского финансового форума.

В качестве аргумента парламентарий указал на реальные факты, когда мигранты меняют паспорта и фамилии, — целый бизнес развился в этой сфере.

По мнению главы профильного комитета Госдумы, российские власти имеют право на сбор биометрических данных, их фиксацию и отслеживание передвижения гастарбайтеров, иностранных лиц, в том числе движение их финансов в стране.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в июне 2021 года Госдума приняла, а Совфед одобрил закон о дактилоскопировании мигрантов. Речь идет о мигрантах, пребывающих в Россию без визы. Нормы не коснутся граждан Белоруссии. Согласно документу, порядок проведения обязательной государственной дактилоскопической регистрации и фотографирования устанавливается МВД России.

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