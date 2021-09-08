Майкоп, 8 сентября, 2021, 16:05 — ИА Регнум. В Адыгее число случаев летального исхода от COVID-19 увеличилось до 367. За прошедший день скончались еще три жителя региона, не перенесшие осложнений после заражения опасной инфекцией. Такие данные привел 8 сентября федеральный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За последние сутки в республике также были подтверждены тесты на наличие коронавируса еще у 52 человек. Выздоровели за тот же день 39 пациентов. Общее число носителей коронавируса достигло в Адыгее 18 518 человек. Из них сумели справиться с болезнью 16 408 человек.

В настоящее время, по данным федерального оперштаба, республика находится на шестом месте среди субъектов РФ по наименьшему числу заболевших COVID-19.