Цхинвал, 8 сентября, 2021, 16:05 — ИА Регнум. Топливо в Южной Осетии дорожает в связи с тем, что в России действует демпферная ставка при вывозе нефтепродуктов за границу. Об этом 8 сентября сообщил глава минэкономразвития республики Дзамболат Тадтаев на сессии парламента.

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«На текущее время она составляет 16 тыс. руб. на тонну бензина. То есть, это дополнительная налоговая нагрузка, которая сейчас накладывается российскими ресурсоснабжающими организациями», — сказал Тадтаев.

Он отметил, что таким образом в России борются с дефицитом топлива. В результате это влияет и на цены на нефтепродукты, которые поступают в Южную Осетию.

Стоит отметить, что в Южной Осетии бензин дорожает с конца весны. Розничные цены выросли более, чем на 20%. Летом в республике также начало дорожать дизельное топливо.