Бишкек, , 16:03 — REGNUM Спецслужбы Киргизии в ходе расследования уголовного дела о незаконном обогащении бывшего заместителя руководителя аппарата президента Алмамбета Салиева выявили большое количество принадлежащего ему имущества, имеющего сомнительное происхождение. Об этом сообщает пресс-служба госкомитета нацбезопасности.

«Имущество сомнительного происхождения»

По версии следствия, Салиев, занимая различные государственные должности, в том числе замглавы аппарата президента, приобрел и оформил на родственников и приближенных движимое и недвижимое имущество на более чем 70 млн сомов (60,2 млн рублей), что значительно превышает его официальные доходы.

В ведомстве отмечают, что следственные мероприятия по возбужденному против высокопоставленного экс-чиновника уголовному делу находятся на завершающем этапе и в ближайшее время будет окончено, а материалы по нему направлены в суд.