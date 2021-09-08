Махачкала, 8 сентября, 2021, 16:02 — ИА Регнум. В Дагестане освободили от должности заместителя директора школы, который отстранял от занятий учениц без платков. Резонансный случай произошел в школе села Маджалис Кайтагского района. Он стал достоянием общественности после публикации видео в соцсетях, на которых замдиректора не пропускает на учебу школьниц с непокрытой головой.

Цитата из к/ф «Белое солнце пустыни». реж Владимир Мотыль. 1970. СССР Мусульманки

«Заместитель директора Маджалисской школы Адамкади К. освобождён от занимаемой должности 7 сентября»,— цитирует РИА Новости представителя администрации Кайтагского района.

Меду тем, комментируя свое увольнение, теперь уже бывший замдиректора заявил, что он всего лишь исполнял требования директора школы, а его выставили виноватым, заставив написать заявление. Он сделал это под давлением, но намерен отстаивать свою должность в суде, сообщил уволенный.

«Я не понимаю, в чем моя вина. В нашем районе в этом году ввели дополнительный атрибут — косынку. Директор мне сказала, что будем проверять наличие платков, я всего лишь исполнял свою работу. Теперь она отпирается, что такое говорила», — цитирует Адамкади К. «Аргументы и факты».

Как сообщало ИА REGNUM, родители девочек школы имени Э. Д. Темирханова села Маджалис Кайтагского района Дагестана пожаловались, что их детей заставляют ходить на учебу в платках. В доказательство они опубликовали видео, на котором замдиректора на входе отчитывает школьниц без платков, не пропуская их в здание.

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