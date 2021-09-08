Джакарта, 8 сентября, 2021, 16:01 — ИА Регнум. Коалиция гражданского общества просит правительство Индонезии расследовать причины пожара, произошедшего в тюрьме, сообщает Kompas.

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За последние три года в 13 тюрьмах Индонезии произошли пожары. В трёх тюрьмах произошли пожары из-за короткого замыкания.

Власти Индонезии призвали провести оценку здания тюрьмы, определить меры ответственности за гибель людей и раненых, а также определить стратегические шаги по устранению лишних заключенных в центрах содержания под стражей и тюрьмах.

Как сообщало ИА REGNUM, министр юстиции и прав человека Индонезии заявил, что при пожаре в тюрьме Тангеранга спасли 81 человека.