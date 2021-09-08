Москва, 8 сентября, 2021, 16:00 — ИА Регнум. Сегодня, 8 сентября, по состоянию на 15:15 по мск котировки нефти марки Brent подрастают на 0,95%, до $72,37 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

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«Сегодня вечером выходят предварительные данные по запасам нефти и нефтепродуктов от Американского института нефти (API). В связи с тем, что добыча в Мексиканском заливе так и не восстановлена в полной мере, рынок ожидает сильного сокращения.

Это поддерживает отскок котировок черного золота наверх. Впрочем, после просадки 7 сентября сегодня в плюсе торгуются почти все товарные позиции.

Вероятно, ключевым фактором остается восприятие сырья как некоего защитного инструмента на фоне высокой инфляции, обусловленной мягкой политикой ФРС.

Также сегодня рынок ожидает публикации статистики по американскому рынку труда, которая может, в свою очередь, укрепить рынок в убеждении о том, что свертывание программы выкупа облигаций не будет скорым и резким.

В то же время опасения замедления мировой экономики из-за пандемии коронавируса всё ещё давят на рынки.

Возможно, вечером по факту выхода американской статистики, если она окажется не слишком благоприятной, сырьевые котировки несколько отступят», — предполагает эксперт.

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