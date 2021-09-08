Самара, 8 сентября, 2021, 16:08 — ИА Регнум. Более 80 событий доступно по программе «Пушкинская карта» в Самарской области. Об этом 8 сентября сообщает пресс-служба областного правительства.

Василий Иванов ИА REGNUM Презентация Пушкинской карты

Сообщается, что благодаря этому проекту жители России в возрасте 14−22 лет смогут бесплатно ходить в музеи, театры и филармонии.

В Самарской области по этой программе будут доступны и концерты международного фестиваля искусств «Шостакович ХХ век», который будет проходить в Тольятти и Самаре с 11 сентября.

Номинал «Пушкинской карты» — три тысячи рублей. Потратить средства нужно до конца текущего года, иначе сумма аннулируется.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самаре дали старт конкурсу президентского фонда культурных инициатив.