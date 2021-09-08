Киев, , 15:59 — REGNUM Украина может ввести санкции в отношении 24 юридических и шести физических лиц, причастных к сооружению моста через Керченский пролив. Соответствующий пакет ограничительных мер на заседании 8 сентября одобрило правительство Украины. Об этом сообщает пресс-служба министерства по вопросам «реинтеграции неподконтрольных территорий».

Крымский мост Most.life

«Кабинет министров Украины одобрил и вносит на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины пакет санкций в отношении 24 юридических и шести физических лиц, которые причастны к незаконному сооружению и эксплуатации так называемого «моста через Керченский пролив», — говорится в сообщении.

Санкции предлагается применить сроком на пять лет. Так, попавшим под ограничительные меры гражданам будет запрещён въезд на территорию Украины, им заблокируют возможность распоряжаться имуществом, которое находится на территории Украины.

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Как сообщало ИА REGNUM, движение автомобилей по Крымскому мосту было торжественно открыто президентом России Владимиром Путиным 16 мая 2018 года. Строительство объекта, соединившего Таманский полуостров в Краснодарском крае с Крымом, продолжалось два с половиной года.

Напомним, в марте 2019 года теперь уже бывший президент Украины Пётр Порошенко ввёл в действие решение СНБО Украины о дополнительных персональных санкциях против России. Под санкции попали 294 юридических и 848 физических лиц, в частности те, кто участвовал в процессе строительства моста через Керченский пролив, а также те, кто «демонстративно нарушали украинское законодательство», касающееся посещения территории Крымского полуострова.

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