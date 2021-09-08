Бишкек, 8 сентября, 2021, 15:58 — ИА Регнум. Министр инвестиций Киргизии Алмамбет Шыкмаматов провел переговоры с вице-президентом южнокорейской компании «Korea Telecom» Сунгуком Муном. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства сегодня, 8 сентября.

Цитата из м/ф «Возвращение блудного попугая». Реж. Валентин Караваев, Александр Давыдов. 1984. СССР Перспективные инвестиции

Высокопоставленный киргизский чиновник попытался заинтересовать корейских инвесторов проектами по строительству гольф-клуба международного класса и медицинской клиники в пригороде столицы Киргизии.

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При этом министр убеждал иностранных бизнесменов, что эти проекты являются достаточно востребованными, чтобы окупиться в полной мере.

Также Шыкмаматов показал потенциальным инвесторам земельные участки, на которых планируется построить современные медучреждение и гольф-клуб.

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