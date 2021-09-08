Корейским инвесторам предлагают построить в Киргизии медцентр и гольф-клуб
Бишкек, 8 сентября, 2021, 15:58 — ИА Регнум. Министр инвестиций Киргизии Алмамбет Шыкмаматов провел переговоры с вице-президентом южнокорейской компании «Korea Telecom» Сунгуком Муном. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства сегодня, 8 сентября.
Высокопоставленный киргизский чиновник попытался заинтересовать корейских инвесторов проектами по строительству гольф-клуба международного класса и медицинской клиники в пригороде столицы Киргизии.
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При этом министр убеждал иностранных бизнесменов, что эти проекты являются достаточно востребованными, чтобы окупиться в полной мере.
Также Шыкмаматов показал потенциальным инвесторам земельные участки, на которых планируется построить современные медучреждение и гольф-клуб.
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