Москва, 8 сентября, 2021, 15:57 — ИА Регнум. Европейский союз продолжает проводить дискриминационную политику в отношении жителей Крыма. Об этом 8 сентября заявил президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с председателем Евросовета Шарлем Мишелем, его слова приводит пресс-служба Кремля.

Kremlin.ru Владимир Путин

«Обращено внимание на тот факт, что Евросоюз продолжает проводить дискриминационную политику в отношении жителей полуострова», — говорится в сообщении пресс-службы российского лидера.

Кроме того, указывается, что глава Российского государства во время разговора обратил внимание на «провокационный характер затеи украинского руководства с проведением так называемого «саммита» «Крымской платформы» при том, что вопрос возвращения Крыма в состав Российской Федерации окончательно закрыт еще в марте 2014 года».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что власти Украины упорно уклоняются от взятых ими на себя обязательств по установлению прямого диалога с Донбассом.

Напомним, полуостров Крым вошел в состав РФ в марте 2014 года после того, как зимой 2013−2014 года на киевском майдане на Украине была незаконным образом свергнута законно избранная власть. По итогам проведенного на полуострове референдума, на который пришло более 82% имеющих право голоса граждан, почти 96,6% проголосовавших высказалось за вхождение Крыма в состав России.