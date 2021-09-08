Москва, 8 сентября, 2021, 16:01 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин рассказал председателю Европейского совета Шарлю Мишелю о реализации трёхсторонних договоренностей по Нагорному Карабаху. Политики также обсудили по телефону ситуацию в Афганистане и украинский кризис, сообщает 8 сентября пресс-служба Кремля.

Premier.gov.ru Владимир Путин говорит по телефону

В Кремле отметили, что в ходе телефонной беседы Путин и Мишель обстоятельно обменялись мнениями по событиям в Афганистане. Россия и ЕС готовы взаимодействовать, чтобы стабилизировать ситуацию в этой стране.

Также была акцентирована необходимость активизации переговоров между участниками внутриукраинского конфликта для выполнения Минских соглашений. Так называемый «саммит» «Крымской платформы» обозначен как провокация Киева.

Путин и Мишель рассмотрели ситуацию вокруг Нагорного Карабаха. Они условились о дальнейших контактах на различных уровнях.

«По просьбе Шарля Мишеля президент России информировал о предпринимаемых шагах по реализации положений трехсторонних договоренностей от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года», — указано в сообщении.

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