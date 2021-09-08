Уфа, 8 сентября, 2021, 15:50 — ИА Регнум. Бывшего первого заместителя главы г. Сибай осудили после травмирования ребенка на игровой площадке в Башкирии. Об этом 8 сентября сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

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В суде установлено, что осенью 2018 года администрация г. Сибай подписала контракт с фирмой на ремонт двора по ул. Ветеранов и установку детских игровых комплексов.

«Обвиняемый, будучи уполномоченным лицом, подписал акт о приемке работ, не проверив качество их выполнения и соответствие требованиям безопасности», — говорится в сообщении пресс-службы.

В итоге в августе 2020 года незакрепленные хоккейные ворота на детской площадке упали на семилетнюю девочку. В результате ребенку был причинен тяжкий вред здоровью.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам халатности. 54-летний обвиняемый свою вину не признал.

Суд приговорил его к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года. Кроме этого, он лишен права занимать руководящие должности в органах местного самоуправления, муниципальных и госучреждениях на два года.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии ребенок упал с крыши сарая.