Москва, 8 сентября, 2021, 15:48 — ИА Регнум. Власти Украины упорно уклоняются от взятых ими на себя обязательств по установлению прямого диалога с Донбассом. Об этом 8 сентября заявил президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с председателем Евросовета Шарлем Мишелем, его слова приводит пресс-служба Кремля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«Владимир Путин указал на то, что киевские власти упорно уклоняются от выполнения взятых на себя обязательств, прежде всего по налаживанию прямого диалога с Донецком и Луганском и правовому оформлению особого статуса Донбасса», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также указывается, что глава Российского государства обратил внимание на то, что при обсуждении кризиса внутри Украины необходимо активизировать переговоры между сторонами конфликта для реализации Минских соглашений, которые являются безальтернативной основой урегулирования этой ситуации.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 сентября стало известно, что ДНР и ЛНР решили создать единое экономическое пространство.