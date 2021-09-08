Салехард, 8 сентября, 2021, 15:47 — ИА Регнум. На Ямале за сутки выявлено 97 новых случаев заражения коронавирусом. При этом семь случаев зафиксировано среди вахтовых рабочих из других регионов, сообщает 8 сентября региональный оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в ЯНАО составлял 99 случаев.

Всего с начала пандемии на Ямале выявлено на 8 сентября 48 374 заражения коронавирусом. Выздоровел 46 512 человек, 646 пациента с COVID-19 скончались (на два человека больше, чем днём ранее).