Оренбург, 8 сентября, 2021, 15:47 — ИА Регнум. В Оренбургской области подтвердили смерть от COVID-19 ещё 11 человек. Это следует из сообщений оперштаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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С начала пандемии от ковида в регионе скончались уже 1649 пациентов. Госпитализированными являются 2411 человек, из них 767 — в тяжёлом состоянии. 178 пребывают на искусственной вентиляции лёгких.

Состояние здоровья ещё 1555 оренбуржцев медики оценивают как средней тяжести. Как сообщало РЕ, в регионе выявили уже 69 858 ковид-пациентов.