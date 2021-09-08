Москва, 8 сентября, 2021, 15:47 — ИА Регнум. Потребление водки в России снижается уже многие годы. Причин этому явлению довольно много, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Лютик.

arcaion Рюмка водки

«С одной стороны, на рынке крепкого алкоголя появляется всё больше финансово-доступных альтернатив, во всяком случае, для сегмента качественной водки.

С другой, со сменой поколений изменяются алкогольные привычки и культура потребления.

Российские граждане на западный манер всё чаще предпочитают пить крепкий алкоголь разбавленным или в виде коктейлей, но без закуски, и тут водка проигрывает альтернативам.

В то же время из нижнего ценового сегмента водку вытесняют различные суррогаты и отчасти декриминализированный самогон.

Падение продаж водки с начала 2021 года выглядит значительным лишь на фоне прошлого года, когда из-за пандемии продажи удержались на уровнях 2019 года.

Кто-то покупал водку в качестве недорогого антисептика, другие скрашивали себе сидение дома на период карантина и «удаленки».

Сейчас все вернулось на прежнюю траекторию. Вряд ли водка в России утратит своё положение самого популярного крепкого напитка, но снижение продаж будет продолжаться», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Национального рейтингового агентства, розничные продажи водки в России в первой половине 2021 года составили на 4% меньше, чем в аналогичном периоде 2020 года.

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