Вашингтон, 8 сентября, 2021, 15:46 — ИА Регнум. Музыкальная композиция южнокорейской группы BTS «Butter» вновь возглавила еженедельный чарт Billboard Hot 100. Об этом сообщает KBS.

Цитата из видео «190113 LOVE YOURSELF CONCERT in Nagoya — DNA japanese ver. 방탄소년단 BTS 정국 JUNGKOOK Focus» пользователя I DARE U JK. youtube.com Концерт группы BTS

Напомним, что впервые данный трек возглавил музыкальный чарт в мае текущего года и на протяжении девяти недель подряд сохранял лидирующую позицию. Позднее «Butter» опустилась на четвертое, седьмое и восьмое место.

Отметим, что возвращение на первое место чарта стало возможным благодаря ремиксу музыкальной композиции «Butter» с участием американской певицы Megan Thee Stallion.

Billboard Hot 100 — еженедельно публикуемый американским журналом Billboard хит-парад ста наиболее популярных в США песен. Фактически он является официальным хит-парадом США — самого крупного национального музыкального рынка в мире.