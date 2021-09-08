Музыкальная композиция группы BTS возглавила чарт Billboard Hot 100
Вашингтон, 8 сентября, 2021, 15:46 — ИА Регнум. Музыкальная композиция южнокорейской группы BTS «Butter» вновь возглавила еженедельный чарт Billboard Hot 100. Об этом сообщает KBS.
Напомним, что впервые данный трек возглавил музыкальный чарт в мае текущего года и на протяжении девяти недель подряд сохранял лидирующую позицию. Позднее «Butter» опустилась на четвертое, седьмое и восьмое место.
Отметим, что возвращение на первое место чарта стало возможным благодаря ремиксу музыкальной композиции «Butter» с участием американской певицы Megan Thee Stallion.
Billboard Hot 100 — еженедельно публикуемый американским журналом Billboard хит-парад ста наиболее популярных в США песен. Фактически он является официальным хит-парадом США — самого крупного национального музыкального рынка в мире.