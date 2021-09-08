Минск, , 15:45 — REGNUM «Федерация хоккея Республики Беларусь» резко отреагировала на санкции, применённые к своему руководителю со стороны Международной федерации хоккея на льду (IIHF).Об этом говорится в заявлении, опубликованном 8 сентября на сайте белорусского спортивного объединения.

Дмитрий Басков Noc.by

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«ФХБ считает недопустимой позицию ИИХФ по отстранению руководителя национальной спортивной федерации от национальной и международной деятельности за выражение личной гражданской позиции и якобы оказанное из-за политических убеждений на спортсменов и тренеров давление со стороны председателя ФХБ Дмитрия Баскова», — сказано в заявлении.

Авторы документа полагают, что подозреваемый в причастности к убийству белорусского оппозиционера и другим преступлениям Дмитрий Басков попал под санкции международной федерации из-за того, что на неё было оказано давление неких «политических сил». В документе также сказано, что «факты якобы допущенных Басковым нарушений, рассмотренные ИИХФ на основании отчетов со стороны ряда зарубежных организаций и частных лиц, могут быть трактованы как упреждение со стороны ФХБ нарушения представителями белорусской хоккейной общественности, активно призывающими к деструктивным антигражданским и политическим действиям, пункта 1.2.2.1 Кодекса поведения ИИХФ и статьи 5 Олимпийской хартии в части соблюдения ими политического нейтралитета».

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«Вместе с тем, ФХБ ценит работу, проведенную Дисциплинарной коллегией ИИХФ по всестороннему расследованию инцидентов, связанных с председателем организации Дмитрием Басковым, и решение международной организации об отсутствии доказательств причастности функционера к инциденту, произошедшему в Минске 11 ноября 2020 года», — отметили в белорусской госорганизации.

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