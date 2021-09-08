Москва, 8 сентября, 2021, 15:44 — ИА Регнум. В настоящее время в Росздравнадзор поступило порядка 7 тыс. заявлений о нежелательных реакциях после прохождения вакцинации от COVID-19, что составляет примерно 0,018% от общего числа привитых. Об этом 8 сентября сообщила на пресс-конференции руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова.

Donland.ru Вакцинация

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«На сегодняшний день на территории Российской Федерации в базу фармаконадзора поступило порядка 7 тыс. заявлений о 7 тыс. случаев нежелательных реакций, это всего лишь 0,018% от всех вакцинированных, от общего количества — это минимальная доля. Мы можем сказать, что на сегодняшний день не выявлена информация, которая указывает на проблемы безопасности вакцин», — приводит ее слова ТАСС.

При этом Самойлова добавила, что, по ее данным, после прохождения вакцинации от нового заболевания SARS-CoV-2 заражаются не более 2% от общего числа привитых.

«А если мы посмотрим, сколько на сегодняшний день в госпитализации, то на сегодняшний день из госпитализированных пациентов 90% — это те пациенты, которые не прививались», — добавила она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что тест на коронавирус главы Республики Бурятия Алексея Цыденовапоказал положительный результат.