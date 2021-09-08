Пенза, 8 сентября, 2021, 15:55 — ИА Регнум. В Пензе от действий злоумышленников пострадал 58-летний местный житель. С заявлением мужчина обратился в отдел полиции, сообщает пресс-служба УМВД России по Пензенской области.

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Со слов пензенца, на его номер позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Затем он заверил мужчину, что на его имя злоумышленники пытаются оформить кредит. Для отмены операции необходимо продиктовать реквизиты банковской карты и коды из смс-сообщений. Доверчивый пензенец так и сделал, а позже узнал, что на его имя был оформлен кредит и виртуальная карта, с которой впоследствии списали более 1 млн рублей.

Потерпевший обратился в полицию после того, как понял, что стал жертвой мошенничества. При этом о подобных способах обмана ему было известно, уточнили в ведомстве. По данному факту возбуждено уголовное дело.

ИА REGNUM напоминает, 46-летняя жительница Спасска, пообщавшись с лжесотрудником банка, оформила кредит и перевела 734 тыс. рублей на «безопасный» счет.

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