Москва, 8 сентября, 2021, 15:43 — ИА Регнум. Сбор любых данных со школьников, будь то отпечатки пальцев или параметры, обеспечивающие распознавание по лицу, должен вестись с согласия и одобрения родителей, считает вице-спикер Госдумы Пётр Толстой («Единая Россия»).

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Школа исторической каллиграфии в Москве

«Здесь, как и в случае с вакцинацией, не должно быть ни принудиловки, ни вообще какого-либо давления», — отметил Толстой в ТГ-канале.

Ребенок, его интересы и сомнения родителей — ключевой фактор в вопросе внедрения новых решений по безопасности, уверен парламентарий.

«Это нужно учитывать в первую очередь, а также рассматривать все альтернативные варианты. В противном случае это станет очередной причиной падения доверия к школе», — отметил депутат.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, власти Москвы в 2022 году хотят запустить в школах систему распознавания лиц: школьников и сотрудников образовательных учреждений будут пускать внутрь только после биометрической аутентификации, пишет «Коммерсантъ». Предполагается, что к 2022 году ДИТ совместно с департаментом образования и науки столицы планирует внедрить в школах Москвы систему распознавания лиц. Планируется, что школьников и учителей будут пускать в образовательные учреждения только после биометрической аутентификации.

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