Минск, , 15:50 — REGNUM Законопроект о приостановке действия соглашения между Белоруссией и Евросоюзом о реадмиссии лиц, пребывающих без разрешения, внёс в белорусский парламент президент Александр Лукашенко. Об этом сообщает 8 сентября пресс-служба белорусского лидера.

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

Соглашение, действующее между Минском и ЕС, определяет механизм передачи, принятия и возврата лиц, которые нарушили условия въезда, пребывания и проживания. В ближайшее время Белоруссия заморозит свои обязательства, отвечая на недружественные меры со стороны ЕС.

«Документ подготовлен в рамках ответных мер на недружественные действия, предпринятые ЕС и его государствами-членами в отношении Беларуси», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, в ЕС разрабатывают очередной пакет санкций против «режима Лукашенко». Предлогом для него послужил миграционный кризис с участием Белоруссии, Литвы, Латвии и Польши. Эти государства обвиняют Минск в содействии проникновению нелегальных мигрантов из Азии и Африки на территорию ЕС.

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