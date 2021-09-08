Иерусалим, 8 сентября, 2021, 15:48 — ИА Регнум. Вспышка коронавируса в Израиле идет на спад, считает ведущий научный сотрудник Института Вейцмана проф. Эран Сегаль, сообщивший о снижении показателя коэффициента заражений в соцсети Twitter 8 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По его мнению, вывод о грядущем «затишье» и спаде заражений коронавирусом в Израиле можно сделать на основании последних вычислений коэффициента заражений. Этот коэффициент для Израиля снизился на данный момент до показателя 0, 95, что означает, что каждый носитель коронавируса заражает менее одного человека.

Такое значение коэффициента заражений может также означать спад самой волны заражения коронавирусом, отметил он.