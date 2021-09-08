Москва, 8 сентября, 2021, 15:43 — ИА Регнум. Компания Volkswagen представила на авторынке России обновлённый универсал Passat Alltrack. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Volkswagen Volkswagen Passat Alltrack

В качестве силового агрегата у автомобиля стоит двухлитровый турбодвигатель TSI максимальной производительностью 220 «лошадей». Он агрегатируется с семискоростной роботизированной трансмиссией DSG и приводом 4Motion.

Базовая комплектация модели стоит 3 697 000 рублей.

Внешне модернизированная версия Passat Alltrack выделяется иными бамперами, новой головной и задней оптикой, стильными колёсными дисками размером 18 дюймов и радиаторной решёткой с новым логотипом.

Отдельно стоит отметить, что у модели появились светодиодные «умные» фонари с динамическими указателями поворота и адаптивные амортизаторы с возможностью выбора настроек.

Ранее Volkswagen представил в России новый Caddy PanAmericana.

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