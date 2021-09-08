Тбилиси, 8 сентября, 2021, 15:39 — ИА Регнум. В Грузии правоохранители задержали обвиняемого в убийстве гражданки Австралии Шанай Брук. Об этом 8 сентября объявил на брифинге заместитель начальника Департамента полиции Тбилиси Каха Мурадашвили.

Иван Шилов ИА REGNUM Грузия

«В результате комплексных и многоплановых следственных мероприятий круг подозреваемых лиц был сведен к минимуму, и, согласно заключению генетической экспертизы, личность обвиняемого была подтверждена», — сказал Мурадашвили.

Он сообщил, что задержан 33-летний житель Тбилиси. Ему предъявили обвинение в умышленном убийстве. Мурадашвили отметил, что в ходе следствия были опрошены более 200 человек.

Стоит отметить, что тело 31-летней Брук обнаружили 31 июля на склоне горы Мтацминда в Тбилиси. Она проживала в грузинской столице и работала дистанционно учителем английского языка.