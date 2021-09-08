Москва, 8 сентября, 2021, 15:39 — ИА Регнум. Процедура прохождения техосмотра уже давно утратила смысл, оставаясь пережитком советской системы управления дорожным движением, создававшейся для совсем других реалий, заявил корреспонденту ИА REGNUM исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Тузов.

(сс) ANT Berezhnyi На техосмотре

«В частности, система предусматривала, что большинство автомобилей на дороге — государственные, а количество частных автовладельцев невелико. По сути, государство через эту систему контролировало свои же структуры.

В 90-х годах, когда почти весь транспорт стал частным, по идее, уже сами собственники должны были быть заинтересованы в поддержании автомобилей в надлежащем состоянии, но контроль оставили за ГИБДД.

Коррупция в те годы резко возросла, а техосмотр стал дополнительным источником доходов для сотрудников ГИБДД, как на этапе получения талона, так и при остановке водителей инспекторами на дороге.

Потом сотрудников ГИБДД из этой схемы вывели, так что по факту прохождение осмотра стало чисто добровольным актом — можно было оплатить осмотр, а можно просто купить справку для оформления ОСАГО — выходило и дешевле, и менее хлопотно.

Несмотря на это, доля аварий, происходящих из-за неисправностей автомобилей, ничтожно мала. Всё-таки автопарк в стране обновляется, техника становится более совершенной и надежной.

Сохранение закона, который реально не исполнялся, воспринимаясь водителями автмобилей как ещё один вид налогов, причем даже не в пользу государства, а в пользу структур, торгующих талонами, авторитету власти в стране, скорее, вредило.

Жаль, что у парламентариев так долго не доходили руки до того, чтобы его отменить», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство РФ поддержало инициативу партии «Единая Россия» об отмене обязательного техосмотра для автомобилей и мотоциклов.

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